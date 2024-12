2.000-Euro-Spende für Flutopfer

Die Standgebühren des Klosterhoffestes vom Juli wie auch der Erlös der Kräuterbüschel vom August wurden vom Obst- und Gartenbauverein (OGV) Nordendorf auf 2.000 Euro aufgerundet und an die Offene Ganztagsschule (OGTS) gespendet. Denn: Die OGTS gehörte im Juni zu den Opfern der schweren Hochwasserkatastrophe. Der Schulkeller muss komplett entkernt und saniert werden. „Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe in Nordendorf und Umgebung wollten wir der betroffenen Schule schnell und unbürokratisch helfen. Uns haben die Bilder der Zerstörung tief berührt“, sagte Martina Forestieri vom OGV zum Spendenzweck. Den symbolischen Scheck hat Vorstandsvorsitzende Katja Werner (links) an das Team um OGTS-Leiterin Sonja Bredl (Mitte) übergeben.

