52 Jahre Partnerschaft: Was 25 Nordendorfer auf ihrem Frankreich-Trip erleben

Seit 52 Jahren existiert die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Nordendorf und Biesles im französischen Département Haute-Marne. Der 50. Geburtstag war mit einem großen Bürgerfest in Schwaben groß gefeiert worden, nun machten sich 25 Nordendorfer zum Gegenbesuch - per Bus. Einzig der stellvertretende Bürgermeister Rainer Behringer meisterte die knapp 600 Kilometer mit dem Rad. Höhepunkt war die symbolische Übergabe der Schlüssel zur Stadt durch den gastgebenden Bürgermeister Michel André an seinen schwäbischen Amtskollegen Tobias Kunz.

Die Nordendorfer sprachen schon die Einladung für den Gegenbesuch aus

Beim abschließenden Festabend sprachen nach den beiden Bürgermeistern Estelle Oelgrey, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Biesles-Nordendorf, sowie Daniel Conversat, Ehrenbürgermeister in Biesles und Ehrenbürger von Nordendorf. Die beiden betonten ausdrücklich, man sei es allein schon den „Vätern“ dieser Partnerschaft - zu ihnen zählte unter anderem Anton Frey als Gründungsbürgermeister aufseiten der Schwaben - schuldig, den Austausch fortzuführen und ihn weiterhin mit Leben zu füllen. Ganz in diesem Sinn sprachen die Nordendorfer eine Einladung zum Gegenbesuch 2027 aus. (AZ)

