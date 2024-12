Adventssingen des Männergesangvereins

Alle Jahre lädt der Männergesangverein Nordendorf zum adventlichen Konzert in die Christkönigskirche ein. Pfarrer Norman, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, freute sich in seiner Begrüßung über viele Publikum und wünschte eine besinnliche Stunde. Gundula Thalhofer erfreute mit meditativen Texten. Der gastgebende Männergesangverein unter der Leitung von Jürgen Siegert zeigte sein stimmliches Repertoire, beginnend mit dem Rorate aus Salzburg und mit Liedern aus Italien, Slowenien, Deutschland und England.

Das sechsköpfige Vocal-Ensemble mit Adelinde Rößner, Gundula Thalhofer, Johanna Zabel, Hannelore Maschke, Eugen Hurler und Jürgen Siegert, ließ die Besucherschaft aufhören mit Liedern wie „In dulci jubilo“, „Das himmlische Tor“, „Lauschet, höret in die Stille“ und „In the bleak midwinter“.

Das Saxofon-Quintett des Musikvereins Ellgau war mit „Feliz Navidad“, „Sleigh Ride“ und „The most wonderful time of the year“ vertreten. Der Kirchenchor Nordendorf erfreute mit mehreren musikalischen Beiträgen, beispielsweise „Advent ist ein Leuchten“ „La nuit“ oder „Wir freuen uns, es ist Advent“. Die besinnliche Stunde in Christkönig in Nordendorf endete mit dem gemeinsamen Singen des Liedes „Macht hoch die Tür“, an der Orgel von Hans Eß begleitet.