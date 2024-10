Antonie Wagner feierte ihren 100. Geburtstag im Kreis der Familie

„Ich bin für jede Stunde dankbar,“ sagte Antonie Wagner (Mitte), gebürtige Ellgauerin, an ihrem 100. Wiegenfest. Seit mehreren Jahren lebt sie in einer betreuten Seniorengemeinschaft in Nordendorf. So bekam sie gleich von zwei Bürgermeistern Gratulationsbesuche: Für die Gemeinde Ellgau übermittelte Bürgermeisterin Christine Gumpp (links) die Glückwünsche, für die Kommune Nordendorf Bürgermeister Tobias Kunz (rechts). Am Geburtstagsfest gratulierten ihr neben den Töchtern und Schwiegersöhnen sieben Enkelkinder und zehn Ur-Enkel. „Ich habe viel und gerne gearbeitet und in meiner Freizeit auch leidenschaftlich gesungen“, erzählte das Geburtstagskind ihren Gästen. Viele Jahrzehnte war sie im Ellgauer Kirchenchor Mitglied und trug zur musikalischen Gestaltung zahlreicher Gottesdienste bei. Rosmarie Gumpp

