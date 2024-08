Gottesdienst mit indischen Priestern

In der Christkönigskirche findet am Sonntag, 1. September, um 17 Uhr in Nordendorf ein Gottesdienst im „Syro-malabarischen Ritus“ statt. Kaplan Sanoj Mundaplakkel aus der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf und weitere indische Mitbrüder feiern diese Messe auf Deutsch, ein Projektchor aus indischen Priestern, Ordensschwestern und Laien begleitet musikalisch. Die „Syro-malabarische“ Kirche, deren Ursprung auf das Wirken des Apostels Thomas zurückgeht, hat ihren Sitz in Indien. Die vier Millionen Mitglieder werden auch als „Thomaschristen“ bezeichnet. Nach dem Gottesdienst sind alle Mitfeiernden zu einem Umtrunk mit Begegnung auf dem Kirchhof eingeladen. (rogu)

