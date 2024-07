In Nordendorf wird der Sandsackdamm zurückgebaut

Vor einer Woche hat der Rückbau des Sandsackdamms – zeitgleich zum Aufbau des Handwerkermarkts – begonnen. Für Freitag läutete Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz die zweite Runde der Helferaktion ein und für kommenden Montag, 29. Juli, ist der dritte Termin angesetzt. Wie viel dann noch übrig ist, vom 450 Meter langen Sandsackdamm entlang der Schmutter, wird sich zeigen. In Summe müssen 60.000 Säcke abtransportiert werden. Lage um Lage wird abgetragen. Die Sandsäcke werden geöffnet und entleert. Der Sand soll weiterverwendet werden. Die Säcke selbst kommen in den Müll. Am Tag eins der Rückbauaktion vergangenes Wochenende konnten etwa 100 Meter des Sandsackdamms abgetragen werden – „um 12 Uhr mussten wir dann wegen der Hitze aufhören“, berichtet Kunz auf Rückfrage.

Bereits am ersten Aktionstag waren an insgesamt drei Stellen entlang der Schmutter Helfertrupps im Einsatz. Am südlichsten Punkt des Damms war am vergangenen Wochenende Dieter Herber anzutreffen. Seit 53 Jahren lebe er in Nordendorf, erzählt er, während er die Sandsäcke leert. Am 2. Juni, als das Wasser kam, hätte er eigentlich seinen Hochzeitstag feiern wollen – doch dann stand das Wasser im Garten und im Keller, erinnert er sich. 14 Mal musste er auf den Schutt fahren, um all das wegzubringen, was im Hochwasser zerstört wurde – doch er sei glücklicherweise versichert.

Freiwillige Hilfe als Dank an alle anderen

Dass er nun beim Rückbau des Sandsackdamms helfe, sei ein Dankeschön an diejenigen, die beim Aufbau geholfen haben – als er selbst versucht hat, sein Hab und Gut vor dem Wasser in Sicherheit zu bringen. „Um die Dorfgemeinschaft zu stärken“, sei er hier, verrät Dietmar Wohletz, der bei brütender Hitze ebenfalls bereits bei der ersten Sandsack-Rückbau-Aktion vor Ort war. Auch Andrea Baumann und Kerstin Wagner gehören zum Helfertrupp der ersten Rückbauaktion und wissen, warum sie bei über 30 Grad Sandsack um Sandsack abbauen, öffnen und entleeren: Man halte eben zusammen und tue etwas Gutes für den Ort, „weil man die Hilfe von jedem Einzelnen braucht“.