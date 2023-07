Kindergarten-Finanzen sorgen für Ärger im Nordendorfer Gemeinderat

Plus Einrichtung der Waldgruppe kostete wesentlich mehr als erwartet. Jetzt hat der Gemeinderat seine Zustimmung zur Jahresrechnung verweigert.

Gleich in mehrfacher Hinsicht gefordert war der Kämmerer und Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft , Marco Schopper, in der jüngsten Sitzung des Nordendorfer Gemeinderates. Im Mittelpunkt standen dabei die Finanzen der örtlichen Kita.

Neben der bereits Anfang des Jahres beschlossenen Erhöhung der Gebühren um 40 Prozent wurde im Gremium die Frage diskutiert, ob die bestehenden Regelungen zum Geschwisterrabatt beibehalten werden sollen. Aktuell bekommt das zweite Kind 25 Euro Rabatt auf die Gebühren und ab dem dritten Kind ist die Betreuung frei. Mit einer Gegenstimme entschied das Gremium, dass es auch in der Zukunft eine Geschwisterregelung geben soll, jedoch keine Kostenbefreiung mehr ab dem dritten Kind. Die künftige Ausgestaltung blieb noch offen. Als Übergangslösung soll aber bereits ab September der Rabatt auf 50 Euro erhöht werden. Um die Attraktivität der Waldgruppe zu steigern, wird die Öffnungszeit von bisher 13.30 Uhr auf 14 Uhr erweitert. Dies ermöglicht laut Kita-Leiterin Heike Liebl weiteren Eltern die Inanspruchnahme und verursache auch keine zusätzlichen Kosten.