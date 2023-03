Nordendorf/Kloster Holzen

06:00 Uhr

Fahrdienst für Senioren: Ehrenamtliche Chauffeure spenden sogar das Trinkgeld

Plus Wie ein ehrenamtlicher Fahrdienst in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf und in Langenreichen Senioren auf dem Land das Leben erleichtert.

Von Monika Matzner Artikel anhören Shape

Vorsichtig steigt Magda M. aus dem schwarzen VW-Kombi. Fahrer Norbert Beutmüller reicht der 86-Jährigen unterstützend die Hand und schließt die Schiebetür. Wieder ist der wöchentliche Termin bei der Physiotherapie in Mertingen erfolgreich geschafft und die Seniorin ist wohlbehalten zurück an ihrem Haus angekommen. Regelmäßig nutzt sie das Angebot des ambulanten Krankenpflegevereins, "Begleitender Fahrdienst", für ihre Krankengymnastik- und Arzttermine in Mertingen, Donauwörth oder Dillingen. "Ich habe keinen Führerschein, mein Mann kann nicht mehr Auto fahren, und die Jungen sind in der Arbeit. Das Angebot ist für mich ein Segen", sagt sie dankbar. So wie ihr geht es vielen Menschen in den Orten der Pfarreiengemeinschhaft Nordendorf plus Langenreichen, die durch das besondere Angebot Mobilität erfahren und ihre Selbstständigkeit beibehalten.

