"Sonnenaufgang über der Schmutter" siegt bei Fotoausstellung

Plus Sie suchen mit ihren Kameras leidenschaftlich nach den besten Motiven. Nun zeigen die Fotofreunde Nordendorf ihre neuesten Arbeiten in einer Ausstellung.

Seit 1990 gibt es die Ausstellung der Fotofreunde Nordendorf, bei insgesamt 31 Ausstellungen zeigten sie ihre schönsten Bilder. Nun gab's eine Auswahl der neuesten Perspektiven zu sehen, welche die leidenschaftlichen Fotografen in den vergangenen Monaten festgehalten haben. Dabei wurden von den Besuchenden die besten Werke gekürt. Ein Teilnehmer räumte dabei kräftig ab.