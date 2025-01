Von New Orleans für ein Konzert zurück in die Heimat

Die Stühle im Konzertsaal reichten nicht aus, aus dem ganzen Nordendorfer Schloss wurden sie zusammengetragen, um den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern des Konzertes „Uma Noite Carioca“ einen Platz anzubieten. Manche mussten stehen, auf der Treppe sitzen oder vom Nachbarraum aus zu hören.

Ein Konzert mit der aus Meitingen stammenden Klarinettistin Susanne Ortner und ihres Duo-Partners Oliver Lob, der die siebensaitige Gitarre perfekt beherrscht, verspricht Leidenschaft, Einfühlsamkeit und Virtuosität, dargeboten immer wieder auch in Ad-hoc-Arrangements voller Wärme, Finesse und kollektiven Improvisationen. Die in New Orleans, in der „Wiege des Jazz“ lebende Vollblutmusikerin Susanne Ortner kehrte für ein Konzert im Nordendorfer Schloss in ihre alte Heimat zurück. An ihrer Seite musizierte der in Toulouse in Frankreich lebende Gitarrist Oliver Lob, der die hier eher unbekannte siebensaitige Gitarre bravourös spielte.

Das verbirgt sich hinter dem Choro

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Susanne Ortner intensiv mit dem brasilianischen Choro, einer virtuosen Musikrichtung, die als Vorläufer des Samba und des Bossa Nova gilt. Bei diesem Konzertabend im entsprechenden Ambiente entfachten Susanne Ortner mit ihrer Klarinette, die sie meisterhaft beherrscht und Oliver Lob mit seiner Gitarre das Feuer des Choro – eine lebendige, rhythmische und zugleich tief emotionale Musik.

Ihr perfekter Auftritt war geprägt von raffinierten Melodien, Kontrapunkten und spontanen Improvisationen. Auch eine Komposition der Künstlerin war dabei, die auch bewies, dass sie das Saxofon hervorragend spielen kann. Ihre Darbietung entführte das Publikum in die Straßen von Rio de Janeiro, dahin, wo sich in der Lebensfreude der Menschen eine Fülle von Emotionen widerspiegelt, die von Leichtigkeit und Freude bis hin zu Schmerz und Vergänglichkeit reichen.

Die Gastgeber des Abends waren die Schlossbesitzer Hedi und Herbert Summer, die ihre begeisterten Gäste in der Pause auch noch mit einem tollen Büfett und Getränken verwöhnten. Mit langanhaltendem Beifall und Dankesworten des Ehepaares Summer ging ein herrlicher Konzertabend zu Ende – natürlich nicht ohne Zugaben.