Nordendorf

vor 33 Min.

Wäschetrockner verursacht einen Kellerbrand in Nordendorf

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Samstagabend in Nordendorf ein Kellerbrand rechtzeitig gelöscht werden.

Die Bewohnerin eines Anwesens in der Herdenstraße in Nordendorf bemerkt Samstagabend Brandgeruch im Keller. Als sie nachschaut, steht bereits der Waschetrockner in Flammen.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Samstagabend in Nordendorf ein Kellerbrand rechtzeitig gelöscht werden. Eine Bewohnerin des Anwesens in der Herdenstraße hatte gegen 22 Uhr bemerkt, dass es aus dem Keller raucht und verbrannt riecht. Als die Frau nachschaute, sah sie ein Feuer im Wäscheraum und verständigte sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Laut Polizei hatte der Wäschetrockner in dem Keller Feuer gefangen. Es wird vermutet, dass an dem Gerät ein technischer Defekt vorlag. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (thia)

