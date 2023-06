Nordendorf

19:02 Uhr

Warum haben Sie das Schloss von Nordendorf gekauft?

Plus Hedwig und Herbert Summer haben in ihrem Leben schon viele Wendungen erlebt. Die bislang letzte führt sie von einem Ziegenhof bei Monheim auf ein leibhaftiges Fugger-Schloss.

Von Monika Matzner

Seit 2021 sind Sie die neuen Besitzer von Schloss Nordendorf. Können Sie uns etwas über sich selbst erzählen?



Herbert Summer: Mit 70 Jahren liegt doch schon einiges an bewegter Vergangenheit hinter einem. Vom heimatlichen Allgäu, über New York, jahrelanger Berufstätigkeit in Frankreich, Vorstandsaufgaben in der Milchindustrie etc., ging es vor einigen Jahren wieder zurück zur handwerklichen Tätigkeit auf unserem Bioziegenhof mit eigener Käserei. Aber auch dieser Lebensabschnitt geht nun wieder dem Ende entgegen und wir freuen uns jetzt sehr auf unseren „Ruhestand“ auf Schloss Nordendorf

Hedwig Summer: Auch mein Lebensweg war bunt und immer abwechslungsreich. Vom heimatlichen Dachau aus ging es über Jahre durch verschiedene Stationen in Europa. 40 Jahre bei der deutschen Lufthansa haben mich sehr geprägt. Viel Personalverantwortung, viele unterschiedliche Menschen jeder Nationalität und immer sehr, sehr spannend. Und da war dann auf einmal der Ziegenhof und jetzt das Nordendorfer Schloss. Es war und wird sicher nicht langweilig

