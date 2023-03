Die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf braucht mehr Platz

Plus Kann ein Anbau die Platz-Probleme der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf lösen – oder bietet sich in Westendorf eine Alternative?

Das Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf in der Schäfflerstraße platzt aus allen Nähten. Nun soll eine Machbarkeitsstudie zeigen, wie ein Anbau diese Raumnot lösen könnte und inwiefern dieser Weg finanzierbar und wirtschaftlich wäre. Das sagte Marco Schopper, der Geschäftsstellenleiter der VG Nordendorf, auf Rückfrage unserer Redaktion und erklärte auch: Im Sommer sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen.