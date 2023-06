Nordendorf

06:45 Uhr

Wie es in Nordendorf Schritt für Schritt weitergeht

Der Bau des neuen Geh- und Radwegs mit barrierefreien Bushaltestellen und Querungshilfen über die Hauptstraße ist inzwischen in den letzten Zügen. In wenigen Wochen ist das Projekt abgeschlossen.

Plus Halbzeit im Rathaus: Bürgermeister Tobias Kunz über die nächsten Projekte und die besonderen Herausforderungen für Nordendorf.

Von Steffi Brand

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Tobias Kunz: Durch die Pandemie mussten Prioritäten verschoben werden. Die ganze Energiethematik hat dann noch ihr Übriges getan. Aber trotz fast drei Jahren im Krisenmodus kann der Gemeinderat auf zahlreiche Projekte zurückblicken, die wir in dieser Zeit angestoßen oder umgesetzt haben: die Dachsanierung der Schule, ein neuer Geh- und Radweg, ein neues Gewerbegebiet mit Rewe-Supermarkt, die Fertigstellung des Baugebiets, ein Waldkindergarten, Sanierung der Spielplätze, zahlreiche Ökoflächen, Start der First Responder oder erste Schritte im Hochwasserschutz.

Politik in Nordendorf 1 / 1 Zurück Vorwärts Zur Kommunalwahl 2020 zog Tobias Kunz (Freie Wähler Nordendorf-Blankenburg) mit 75,1 Prozent als einer der jüngsten Bürgermeister der Region – mit gerade einmal 31 Jahren – ins Nordendorfer Rathaus ein. Sein Vorgänger war Elmar Schöniger (SPD), der nicht mehr angetreten war.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Tobias Kunz: Es war zunächst sehr erleichternd, dass unsere Vereine, Feuerwehren und Unternehmen nach der Pandemie wieder den alten Schwung gefunden haben. Unsere gemeindlichen Einrichtungen wie die Kita waren ein Positivbeispiel für den Zusammenhalt trotz so mancher Einschränkungen. Ein besonderes Highlight hat der Gartenbauverein mit dem Handwerkermarkt letztes Jahr gesetzt und auch unser Bürgerfest anlässlich unseres 50. Partnerschaftsjubiläums mit Biesles war im Mai ein großer Erfolg für die Gemeinde.

