Katastrophe! Wie man sich zu Hause auf den Ernstfall vorbereiten kann

Mal ehrlich, wie lange könnten Sie mit Ihrem Vorrat auskommen, wenn die Fahrt zum Supermarkt ausgeschlossen ist? Ein paar Tage? Monate? Experten empfehlen einen Vorrat für mindestens drei, besser für zehn Tage. Denn wie in den vergangenen Teilen unserer Serie „Katastrophe! Unsere Retter vor Ort“ klar wurde, hat der Ernstfall viele Gesichter. In diesem Teil der Serie soll es darum gehen, was jede und jeder zu Hause tun kann, um darauf vorbereitet zu sein.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis