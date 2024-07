Oberleitungsschaden: Eine Woche keine Züge zwischen Augsburg und Donauwörth

Pendler zwischen Augsburg und Donauwörth müssen sich in den nächsten Tagen auf massive Einschränkungen aufgrund eines Oberleitungsschadens bei Meitingen einstellen. Eine Leitung fiel zu Boden. Durch einen Kurzschluss kam es zu einem Brand, der wichtige Kabel der Leit- und Sicherungstechnik beschädigte. Die Reparatur dauert voraussichtlich bis nächsten Freitag, 26. Juli. Bis dahin verkehren nur Busse. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mitteilt, ist der Fernverkehr zwischen Treuchtlingen und Augsburg gestört.

Oberleitungsschaden in Meitingen sorgt wohl tagelang für Ausfälle

Laut Bahn kommt es auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Die Züge werden zwischen Würzburg und München umgeleitet. Das hat zur Folge, dass die Halte in München-Pasing, Augsburg und Donauwörth entfallen. Ersatzhalt ist in Ingolstadt. Betroffen sind alle ICE-Züge auf dem Abschnitt zwischen München - Augsburg - Nürnberg/Würzburg und die Verbindungen des Nightjets NJ 420 Innsbruck – Amsterdam & NJ 421 Amsterdam – Innsbruck. Im Fernverkehr werden die Züge nach Auskunft der Bahnservice-Seite im Internet zwischen Würzburg und München umgeleitet. Die Bahnhöfe in München-Pasing, Augsburg und Donauwörth werden nicht angefahren. Stattdessen halten Züge des Fernverkehrs in Ingolstadt. Die Deutsche Bahn rechnet mit Verspätungen von etwa 20 Minuten.

Aktuell arbeiten die Technikerinnen und Techniker der Deutschen Bahn an der Schadensermittlung und einem Reparaturkonzept, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Eine Prognose, bis wann die Schäden beseitigt sein werden, sei nicht möglich. Die Fernverkehrszüge, die die Strecke normalerweise nutzen, werden umgeleitet. Die Regionalzüge, die aus Richtung Nürnberg Hbf kommen, enden vorzeitig in Donauwörth. Im Regionalverkehr kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Wie Arverio (ehemals Go Ahead) mitteilt, gelten nur am heutigen Freitag diese Fahrzeiten der Ersatzbusse:

So fahren die Ersatzbusse zwischen Augsburg und Donauwörth

Ab Augsburg

• 10:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 11:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 13:40 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 14:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 15:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 15:40 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 17:40 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 18:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 19:40 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 22:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

Ab

• 12:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 13:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 15:10 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 16:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 17:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 17:10 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 19:10 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 20:00 Uhr (bedient alle Haltestellen)

• 21:10 Uhr (Express, über Meitingen – Nordendorf – Mertingen)

• 23:15 Uhr (bedient alle Haltestellen)

Informationen gibt es unter bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter 030/2970.