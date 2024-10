Andacht zum Thema „Vorbilder und Heilige“ in Oberschöneberg

Der Monat November steht bei den Büchereien des Bibliotheksverbandes St. Michaelsbund unter dem Motto „Monat der Spiritualität“. In der Abendandacht am Sonntag, 3. November, stellt das Büchereiteam der Kath. öffentlichen Bücherei Oberschöneberg, das diesjährige Thema „Spurensuche – Vorbilder und Heilige“ in den Mittelpunkt. Die Andacht wird vom Büchereiteam gestaltet und musikalisch mit neuem Liedgut bereichert. Sie findet ab 19 Uhr in der Pfarrkirche in Oberschöneberg statt. (AZ)

