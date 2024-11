Auch Tiere brauchen Regeln

Vorlesen schafft die Grundlage für viele Fähigkeiten, die Kinder und Erwachsene im Leben brauchen. Deshalb stand der diesjährige bundesweite Vorlesetag unter dem Motto „Vorlesen schafft Zukunft“. Als besonderer Gast kam Ulrike Eger, Leiterin der Bücherei Oberschöneberg, zum Vorlesetag in die Kita St. Ulrich in Oberschöneberg und hatte zwei Bücher dabei, eines vom Ohrwurm „Bakabu“ und „Genug gebrüllt, Löwe – jetzt bestimmen wir“.

Eines der größeren Kinder erkannte den Wurm in Form eines Notenschlüssels auf der Titelseite. Und da kam er auch langsam heraus aus dem Buch. Was ist überhaupt ein Ohrwurm, fragte Büchereileiterin Eger. Krabbelt er durchs Ohr? Natürlich nicht, konnten die älteren Kinder erklären. Aber: Mit Unterstützung der Musik auf CD sangen die Kinder ein Gute-Morgen-Lied, das durch die eingängige Melodie schnell im Kopf hängen blieb – ein echter Ohrwurm.

Wer Lust hat, kann die Bücher ausleihen

Bei der Vorlesegeschichte „Genug gebrüllt, Löwe – jetzt bestimmen wir“ ging es um die Hauptfigur, einen Löwen, der ein echter Bestimmer ist. Mit seinem mächtigen Gebrüll sorgt er für Ordnung in der Savanne. Doch eines Tages ist er so heiser, dass er keinen Ton mehr hervorbringt. Schon bricht Chaos aus. Jeder macht, was er will. Die Erdmännchen malen die Zebras an und das führt zu einer Kettenreaktion an Schlamassel und Ärger. So kann das nicht weitergehen, finden selbst die Tiere. Es müssen faire Regeln her. Gemeinsam finden sie gerechte Regeln für alle. Auch den Kindern in der Kita sind viele Regeln bekannt und beim Vorlesetag eingefallen, auch einige, die in der Kita gelten. Zum Abschluss gab es noch für jedes Kind ein Savannenbild zum Ausmalen. Wer Lust auf die beiden Bücher hat, kann sie in der Bücherei Oberschöneberg ausleihen.

