Büchereisiegel in Gold

Beim Erntedankgottesdienst erhielt Annemarie Grohs (rechts) für 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der Bücherei das „Goldene Ehrenzeichen der Diözese und des Büchereiverbandes St. Michaelsbund“ überreicht. Pfarrer Roland Wolff bedankte sich bei der Büchereileiterin Ulrike Eger (links) samt Team und gratulierte Grohs zur Ehrung. Peter Hart von der Diözesanstelle fasste in seiner Rede die große Leistung zusammen. Neben den Ausleihzeiten in der Bücherei und im Kindergarten entwickele sich die Einrichtung stets nach vorne. Im vergangenen Jahr hätten die Entleihzahlen und auch die Anzahl der Veranstaltungen alle Rekorde übertroffen. Zum wiederholten Mal hat die Bücherei Oberschöneberg die Anforderungskriterien für das Büchereisiegel des St. Michaelsbundes erreicht und darf die Auszeichnung in Gold für die nächsten zwei Jahre tragen.

