Das Museum Oberschönenfeld feiert seinen 40. Geburtstag

Seit vier Jahrzehnten lockt das Museum Oberschönenfeld tausende Menschen an. Zum runden Geburtstag wird am Sonntag ein Museumsfest gefeiert.

Vor 40 Jahren eröffnete der Bezirk Schwaben im ehemaligen Klostergut neben der Abtei sein Vorzeigemuseum. Damals wurde es noch "Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld" genannt. Inzwischen sind auch noch eine Galerie für Kunstausstellungen und weitere Ausstellungsräume hinzugekommen. Beim Sommerfest am Sonntag, 16. Juni, feiert das Bezirksmuseum von 11 bis 17 Uhr sein 40-jähriges Jubiläum. Große und kleine Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt.

Die Dauerausstellung „Von der Handarbeit zur Maschine“ war die erste Schau des Bezirks Schwaben im Jahr 1984 und wurde im ehemaligen Schafstall (heute Besucherzentrum) der Zisterzienserinnenabtei Oberschönenfeld gezeigt. An seine 40-jährige Geschichte erinnert das Museum in einer Bilderschau beim Oberschönenfelder Sommerfest von 10 bis 17 Uhr. Geboten sind zudem Mit-Mach-Aktionen für Familien wie Bavarian Line Dance, Brotbacken im Holzofen, eine Kostüm-Station mit Foto-Box, ein nostalgischer Spiele-Parcours mit Dosenwerfen, Sackhüpfen, Upcycling-Werkstätten sowie Kurzführungen durch die Ausstellungen. Live-Musik kommt von der Band „Belleville Swing et Chanson“ und der Musikkapelle „Massanari“. An Imbissständen können sich die Gäste mit Speisen und Getränken versorgen. Der Eintritt ist frei.

Oberschönenfeld zeigt Mini-Möbel und Kunst aus dem Landkreis

Zu sehen sind die aktuellen Sonderausstellungen „Wohntrends in Miniatur. Puppenhäuser von Bodo Hennig 1950–2000“ Die Ausstellung lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch die Wohnungen der Eltern und Großeltern.

In der Schwäbischen Galerie ist der Landkreis Augsburg zu Gast. Die Ausstellung „Peter Junghanß. Zeichnungen 1984 – 2024“ gibt einen Überblick über 40 Jahre zeichnerischen Schaffens des Künstlers aus Stadtbergen. Während des Fests führt Junghanß Interessierte in die Kunst des Zeichnens mit der Rohrfeder ein.

Das erwartet die Besucher in Oberschönenfeld

Angeboten werden den ganzen Tag Führungen, aber auch andere Veranstaltungen. Das Programm im Überblick: Um 11 Uhr startet eine Kurzführung „40 Jahre Museum Oberschönenfeld“, es folgt um 12.30 Uhr eine Kurzführung durch die Dauerausstellung „Geschichten aus Schwaben“, dann um 13.30 Uhr eine Kurzführung durch die Sonderausstellung „Wohntrends in Miniatur“.

Bewegter wird es dann um 14 Uhr mit Bavarian Line Dance im Museumshof mit Tanzlehrer Magnus Kaindl. Die "Faszination Rohrfeder" führt der Künstler Peter Junghanß ab 14 Uhr vor. Um 15 Uhr folgt eine Kuratoren-Führung durch die aktuelle Kunstausstellung „Peter Junghanß. Zeichnungen 1984 – 2024“. Dem Jubiläum gewidmet ist um 15.30 Uhr die Führung „40 Jahre Museum Oberschönenfeld“. Den Abschluss bildet dann um 16 Uhr eine weitere Runde Bavarian Line Dance im Museumshof.

Das Programm wird abgerundet von Mit-Mach-Aktionen für Familien von 11 bis 16 Uhr. So gibt es Upcycling-Werkstätten unter dem Motto "Aus Alt mach Neu", eine Posamenten-Knopf-Werkstatt, Brotbacken im Holzofen. Weiter geboten sind eine Kostümstation mit Fotobox sowie ein nostalgischer Spiele-Parcours. Für Musik sorgen von 11 bis 13 Uhr Belleville Swing et Chanson und dann von 13.30 bis 17 Uhr die Musikkapelle Massanari.

Traditionell bildet im Heimatverein das Oberschönenfelder Museumsfest am Bauernmuseum Staudenhaus den Auftakt zur Festsaison - heuer am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Es finden kostenlose Sonderführungen im Museum statt. Der Imkerverein Naturpark Augsburg Westliche Wälder bietet umfassende Informationen zu den Themen Bienen, Bienenhaltung, Wildbienen sowie über alle damit verbundenen Fragen rund um den Umwelt- und Naturschutz. Außerdem können um 13.30, 14.30, 15.30 und 16.15 Uhr alle ab vier Jahren im Museumsgarten das Kurztheaterstück „Die drei Wünsche“ des Moussong-Theaters genießen. Der Eintritt ist frei.