Zum traditionellen Weihnachtssingen in den Saal der Schwäbischen Galerie kamen mehr Sängerinnen und Sänger in diesem Jahr als Plätze vorhanden waren. Mit Moderator Anton Schmid hatte Margrit Egge als musikalische Leiterin ein einstündiges Programm an Weihnachtsliedern zusammengestellt und als „Liederbuch“ aufgelegt. Sie leitete den nahezu 150-stimmigen Chor ohne Probe und „unfallfrei“ durch den Abend. Für viele war das gemeinsame Singen Anlass zu kommen, für andere auch eine besinnliche Stunde, um der Hektik des Alltags zu entfliehen. (id)

Weihnachtssingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberschönenfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis