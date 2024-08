Radlerin kommt nach Sturz bei Oberschönenfeld ins Krankenhaus

Eine 57-Jährige muss nach einem Sturz von ihrem E-Bike im Krankenhaus behandelt werden, berichtet die Polizei. Demnach war die Frau am Samstagnachmittag mit ihrem Rad auf einem Schotterweg beim Kloster Oberschönenfeld unterwegs. An einem Gefälle kam sie laut Polizei ins Rutschen und stürzte. Die Fahrradfahrerin wollte sich mit ihrem Arm abstützen, was jedoch einen Bruch zur Folge hatte, berichten die Beamten. Die Dame wird aktuell im Uniklinikum Augsburg behandelt. (kinp)

