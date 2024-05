Stabwechsel im Museum Oberschönenfeld: Simon Kotter folgt auf Beate Spiegel

Nach fast 20 Jahren in der Leitung des Bezirksmuseums geht Beate Spiegel in den Ruhestand. Und es gibt bereits einen Nachfolger in Oberschönenfeld.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer würdigte ihre Verdienste im Bezirkstag. Mit Simon Kotter steht ihr Nachfolger bereits fest. Der gebürtige Wertinger übernimmt nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Freilichtmuseums Glentleiten des Bezirks Oberbayern zum Juni die Leitung in Oberschönenfeld.

Die promovierte Kulturwissenschaftlerin Beate Spiegel war im Jahr 2004 als Museumsleiterin die Nachfolge des ehemaligen Bezirksheimatpflegers und Museumsgründers Professor Hans Frei angetreten. Die 66-Jährige prägte bis heute maßgeblich die Entwicklung des Museums Oberschönenfeld und dessen Außenstelle Hammerschmiede und Stockerhof Naichen. „Mit ihrem breiten historischen, volkskundlichen und museologischen Wissen haben Sie immer neue und spannende Wege gefunden, die Geschichte und die Geschichten unserer Heimat lebendig zu machen“, sagte Martin Sailer bei Beate Spiegels Verabschiedung im Bezirkstag von Schwaben. Die Fußstapfen, die sie in fast 20 Jahren in Oberschönenfeld hinterlasse, seien tief.

Im Museum Oberschönenfeld viel realisiert

Zu den wichtigen Veränderungen im Museum Oberschönenfeld, welche die scheidende Museumsleiterin des Museums aktiv begleitet, gehörten unter anderem die Eröffnung des Besucherzentrums im ehemaligen Schafstall aus dem Jahr 2013. In Spiegels Zeit fällt auch die Konzeption der neuen Dauerausstellung im Gebäude „Volkskundemuseum“ und die anschließende Umbenennung des Museums. Aus „Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld“ wurde 2018 das „Museum Oberschönenfeld“. Ein Jahr später erhielt die Einrichtung den Bayerischen Museumspreis. Seit 2021 trägt das Museum das Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft“. „Dass eine Einrichtung unter einer einzigen Museumsleitung so viele Meilensteine erreicht, ist etwas Besonderes“, sagte Sailer.

Beate Spiegel baute zudem gezielt die Sammlung des Museum aus. Inzwischen verfügt das Museum Oberschönenfeld über rund 50.000 ausgewählte Objekte zur Alltagsgeschichte Bayerisch-Schwabens sowie mehr als 1000 Werke schwäbischer Künstler. Zu ihren Verdiensten zählen zudem die Bemühungen und Planung des neuen Sammlungszentrums am Standort Weiherhof. Im Oktober letzten Jahres fand der Spatenstich zu den Großprojekten Kunst_Raum Weiherhof und dem neuen Zentraldepot statt, in dem die Sammlungen des Museums künftig eine adäquate und nachhaltige Bleibe finden. Nach fast 20 Jahren Einsatz für das Museum Oberschönenfeld tritt Beate Spiegel am 1. Juni ihren Ruhestand an.

In Frankfurt geboren, in Bayern studiert

Sie wurde 1958 in Frankfurt am Main geboren. Ihr Magisterstudium der Deutschen und Vergleichenden Volkskunde, der Kunstgeschichte und der klassischen Archäologie schloss sie 1986 an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München ab, nachdem sie die Neuaufstellung des Starnberger Museums mitverantwortet hatte. Nach ihrem Abschluss arbeitete Spiegel als Kommissarische Museumsleiterin des Stadtmuseums Deggendorf. Weitere beruflichen Stationen absolvierte sie als wissenschaftliche Referentin an der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in München, als Kulturreferentin des Landkreises Cham, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche und Vergleichende Volkskunde der LMU München sowie als Referentin für Sammlungen und stellvertretende Leiterin des Museums für Kommunikation in Nürnberg. 2004 übernahm sie schließlich die Leitung des Museums Oberschönenfeld.

