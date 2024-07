Auto wird im Lupinenweg von Unbekanntem beschädigt

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer im Diedorfer Ortsteil Oggenhof, als er am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Wagen losfahren wollte, der im Lupinenweg in Oggenhof seit dem Nachmittag des vorhergehenden Mittwochs geparkt war. Der Wagen war mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt worden, berichtet die Polizei. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 zu melden. (jah)

