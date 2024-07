Ex-Langweiderin trägt Fahne ihres Heimatlandes

OlyWährend Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner die Fahne der deutschen Olympiamannschaft trugen, hielt eine Tischtennisspielerin, die in der vergangen Saison noch beim TTC Langweid aktiv war, die Fahne ihres Heimatlandes vom Boot aus vor Millionen von Zuschauern, die in allen Ecken der Welt die spektakuläre Eröffnungsfeier verfolgten, in die Kameras. Chelsea Edghill wurde diese Ehre für den im Norden Südamerikas an der Atlantikküste gelegenen Staat Guyana zuteil.

Die Verpflichtung von Chelsea Edghill war ein Paukenschlag. Immerhin spielte sie in der Nationalmannschaft, hatte Guyana nicht nur bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten, sondern auch bei den Südamarika-Spielen 2022, zweimal bei den Commonwealth Games sowie den Panamerikanischen Spielen 2019. 2018 war sie Karibische U21-Meisterin und Bronzemedaillengewinner der Karibikmeisterschaften.

Chelsea Edghill ist in Georgetown in Guyana mit zwei Geschwister aufgewachsen. Das englischsprachige Land, das von dichtem Regenwald bedeckt ist und eine Leidenschaft für Cricket und Calypso-Musik pflegt, ist kulturell eng mit der Karibik verbunden. Ihre Mutter ist Managerin des guyanesischen Titschtennis-Teams. Angefangen hat sie mit dem Tischtennis im Alter von neun Jahren. Nach einem Gastspiel in Portugal bei Lusitania de Lourosa war sie für den Malteenos Sports Club in Georgetown (Guyana) aktiv, bevor sie über die Tischtennis-Akademie in Bad Aibling zum TTC Langweid stieß.

Die in New York geborene Spielerin, die zwei Staatsbürgerschaften besitzt, war schon 2021 in Tokyo bei der Eröffnungsfeier Fahnenträgerin ihres Landes. Mit einer Wildcard zog sie damals ins Turnier ein. Nachdem einen Sieg in der Vorausscheidung schied sie in der ersten Runde aus.

Chelsea Edghill, Nationalspielerin aus Guyana, spielte letzte Saison noch für den TTC Langweid in der 2. Bundesliga. Foto: Marcus Merk

Eine knappe Dreisatzniederlage mit 10:12, 9:11 und 8:11 gegen die Japanerin Tu Wenna vom TSV Langstadt II war Ende 2023 der letzte Auftritt von Chelsea Edghill im Trikot der Tischtennis-Frauen des TTC Langweid. Die 26-Jährige kehrte danach überraschend in ihre Heimat zurück. In ihren vier Einsätzen im Langweider Zweitliga-Team in der Saison 2023/24 hat sie im hinteren Paarkreuz eine Einzelbilanz von 4:4 erspielt. Im Doppel mit Vitalija Venckute steht eine 0:3-Bilanz zu Buche. In der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga Bayern antritt, ist ihre Weste als Spitzenspielerin sowohl im Einzel mit 8:0 als auch im Doppel (3:0) makellos weiß.

„Sie wird künftig nicht mehr von ihrem Verband unterstützt, weil sie sich nicht nach dessen Vorstellungen entwickelt hat. Das hat sie uns zehn Tage vor Ende der Wechselfrist am 30. November mitgeteilt“, erklärte TTC-Vorsitzender Alfons Biller damals. Nun durfte sie zum zweiten Mal die Fahne ihres Heimatlandes präsentieren. Wie sich die Zeiten ändern können.mpia: Ex-Langweiderin trägt Fahne ihres Heimatlandes