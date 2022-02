Ostendorf

vor 19 Min.

Größter Fisch im Landkreis: Angler aus Ostendorf fängt 1,75-Meter-Waller

Petri Heil für Christian Pröll und seine Söhne Benno (links) und Hannes. Sie zogen einen prächtigen Waller am Lechkanal an Land.

Plus Christian Pröll fängt mit seinen Kindern einen 1,75 Meter großen Waller im Lechkanal. Verzehrt werden aber nur ein Teil, der Rest ist für etwas anderes bestimmt.

Von Matthias Schalla

Dicke Fische werden auch im Augsburger Land immer wieder gefangen. Doch was Christian Pröll aus Ostendorf im vergangenen Juni am Lechkanal plötzlich am Haken hatte, passiert nicht alle Tage. Der Waller, den der 39-Jährige zusammen mit seinen Kindern aus dem Wasser zog, hatte eine Länge von 1,75 Meter und wog 40 Kilogramm. Für den Familienvater, der schon als kleiner Bub regelmäßig zum Angeln gegangen ist, ein persönlicher Rekord. Zwar liegen nicht alles Fangzahlen der Redaktion vor, aber Prölls Waller dürfte der größte Fisch im gesamten Augsburger Land sein, der im Vorjahr in den heimischen Gewässern gefangen wurde.

