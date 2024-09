Großer Zuspruch beim Infotag der Feuerwehr Ostendorf

Im vergangenen Jahr war der Infoabend der Freiwilligen Feuerwehr Ostendorf zum Gebrauch von Defibrillatoren gut angekommen. In diesem Jahr ging es ums Feuerlöschen. Kommandant Maximilian Liepert erklärte den rund 60 Gästen die unterschiedlichen Löscharten sowie deren Aufbau und Einsatzmöglichkeit, bevor es an die praktischen Übungen ging. Mit einem Feuerlösch-Trainer konnten die Besucherinnen und Besucher selbst testen, wie das Feuerlöschen funktioniert. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Infotage auf so großen Zuspruch treffen,“ zeigte sich Kommandant Liepert begeistert vom Interesse der Teilnehmenden. Während der Veranstaltung wurden zahlreiche Fragen beantwortet und zum Abschluss ein Fettbrand simuliert. Die hohe Stichflamme zeigte eindrücklich, was passieren kann, wenn in der Küche nur eine kleine Menge Wasser auf heißes Fett in der Pfanne trifft.

