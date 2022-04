Ottmarshausen

vor 2 Min.

Ukrainische Flüchtlinge nahm man in Ottmarshausen schon früher auf

Alexander von Kotschubey wurde in Ottmarshausen begraben. Er war mit seiner Familie im Ersten Weltkrieg aus Kiew dorthin geflohen.

Plus Auf dem Ottmarshauser Friedhof erinnert ein besonderes Grabkreuz an die Geschichte einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie. Das Kreuz stand jedoch nicht immer dort.

Von Sarah Schuster

Täglich wird in allen Medien über die Grauen des Kriegs in der Ukraine berichtet. Die Krise in dem osteuropäischen Land betrifft Deutschland nicht nur auf politischer, sondern auch auf privater Ebene. Im Landkreis Augsburg gibt es inzwischen einige Hilfsaktionen. Geschichte wiederholt sich: Es gab schon früher Menschen aus der Ukraine, die im Augsburger Land eine neue Heimat fanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .