Passanten finden Leiche auf einem Feld in Stadtbergen

Auf einem Feld in Stadtbergen ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde der Leichnam bereits am Mittwoch, dem 4. September, von Passanten entdeckt. Sie machten den grausamen Fund im Bereich eines Feldes an der Hagenmähderstraße, in der Nähe des E-Centers an der Augsburger Stadtgrenze. Die Identität der toten Person ist nicht geklärt. Der Fall wirft Fragen auf.

Leiche bei Stadtbergen: Identität der toten Person ist noch nicht geklärt

Etwa, ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelt. Eine Nachfrage unserer Redaktion dazu bleibt unbeantwortet. Auch zum Alter werden keine Angaben gemacht. Offenbar ist der Leichnam lädiert. Marion Liebhardt, Sprecherin der Polizei Schwaben Nord, teilt mit: „Der Körper der Person ist nicht mehr intakt.“ Sie stellt aber auch klar, dass die Polizei keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Straftat hat. Einen Suizid schließen die Ermittler nicht aus. Die Ermittlungen der Polizei halten an. Zu klären sei weiterhin die Identität der toten Person.

In der Regel berichten Polizei und Medien nicht über Suizidgeschehen. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Eine Auswahl von Anlaufstellen: Krisendienst Schwaben: Tel. 0800 / 655 3000 (kostenfrei), KJF Klinik Josefinum, Notaufnahme: Tel. 0821/2412-0, Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg, Notaufnahme: Tel. 0821/4803-4000, Notruf: 112.