Kutsche verliert Rad: Fahrer nach Unfall bei Zusmarshausen lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Freitagmittag der Fahrer einer Pferdekutsche. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag auf einem Feldweg in Grünenbaindt (Markt Zusmarshausen) nahe der Ortsverbindungsstraße in Richtung Oberwaldbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich während der Fahrt aus bisher unbekannter Ursache ein Rad und die Kutsche kippte um. Der Kutscher geriet hierbei unter das Gespann und wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift. Hierdurch erlitt er offenbar schwere innere Verletzungen sowie Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht werden. Er befindet sich immer noch in kritischem Zustand. Das Pferd blieb unversehrt. Die Polizei zog einen Gutachter zur Unfallaufnahme hinzu und klärt nun den genauen Unfallhergang. (dav)

