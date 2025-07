Auf den Spuren Rilkes im Fischacher Freibad

Einen „Poesiecirkus zwischen den Sternen“, versprach das Klexs-Therater am Freitagabend auf der Bühne im Fischacher Freibad. „Es ist so eine schöne Umgebung, liebevoll gestaltet, peaceful“, schwärmte Bettina Behm, Violinistin an diesem Abend und ihre Augen strahlen. Und den Frieden, die Poesie, die Magie beschwören Gabriele Beier, die Chefin des Theaters und Regisseurin des Stücks und ihre kleine und ausdrucksvolle Theatercompagnie.

Der schwarze Paravent auf der Bühne war gleichzeitig der Backstage-Bereich, der Requisitenfundus und die Garderobe. Das ebenfalls kleine Orchester Gabriele Behm, Fabian Klebig und Eric Zwang Eriksson nahmen Platz. Martina Sedlmeier, Daniela Reith und Irina Martel näherten sich tänzerisch clownesk der Person Rilkes an: Sie besetzten den Platz, blätterten in seinen Werken. Mag es der Geburtstag des Dichters sein, der sich im Dezember zum 150. Mal jährt oder seine zeitgeschichtliche Aktualität, die das Theater zu diesem Stück inspirierten. Im Wechsel von Rezitativ und Tanz zu Instrumentalstücken, von tiefschürfenden Gedanken zu poetischen Bildern vom „Einhorn“ bis zum „Karussell“ erweckt das perfekt aufeinander eingespielte Ensemble die Magie der Abendstimmung.

Ein atemberaubend schöner Abend im Fischacher Freibad

Da drehte sich das „Karussell“ in riesigen weißen Tüchern, das Einhorn tänzelte auf der Bühne und irgendwie spürte man im Publikum die Scheu, durch Applaus die wundervolle Stimmung zu stören. Wer sind nun die „Konsorten“, die anderen Dichter, die das Stück verspricht? Ein bisschen Friedrich Schiller darf es sein: „Der Mensch ist nur ganz Mensch, wo er spielt“, wurde zitiert und schon flog ein großer Ball ins Publikum, sehr zur Freude der Kinder.

Es folgte noch das „Lied vom Kind sein“ von Peter Handke und zum Tanz der Fische hat Gabriele Beier selbst das Gedicht geschrieben. An diesem Ort, das Bad wirkte wie ein natürlicher See, entfaltete es seinen ganz besonderen Zauber. „Die schönsten Momente im Leben sind nicht die, in denen man atmet, sondern die, die einem den Atem rauben“, und es war wahrhaftig ein atemberaubend schöner Abend, den ein kleines, aber sehr sachkundiges und empathisches Publikum genoss.