Fahrradfahrer stürzt bei Unfall auf Motorhaube eines Autos

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin wollte am Donnerstag um 7.15 Uhr mit ihrem Auto von der B2 in die Kreisstraße A9 bei Langweid einbiegen. Laut Polizei ließ sie an der Einmündung in den querenden Verkehr durchfahren.

Der Radfahrer war Richtung Rehling unterwegs

Doch als sie anfuhr, kam noch ein Fahrradfahrer, der unterwegs nach Rehling war. Ihn hatte die Autofahrerin übersehen. Der 57-Jährige konnte zwar noch bremsen, fiel aber auf die Motorhaube.

Der Schaden bei dem Unfall in Langweid beträgt 300 Euro

Der Mann verletzte sich leicht am linken Knie und an der linken Wade. Der Gesamtschaden beträgt rund 300 Euro. (AZ)