Polizei berichtet leichtverletztem Fahrradfahrer nach Unfall in Langweid

Langweid

Fahrradfahrer stürzt bei Unfall auf Motorhaube eines Autos

Eine Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei in Langweid einen Radler übersehen. Dieser bremste zwar noch, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.
    In Langweid hat eine Autofahrerin einen Radler übersehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
    In Langweid hat eine Autofahrerin einen Radler übersehen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Carmen Jung (Symbolbild)

    Eine 18 Jahre alte Autofahrerin wollte am Donnerstag um 7.15 Uhr mit ihrem Auto von der B2 in die Kreisstraße A9 bei Langweid einbiegen. Laut Polizei ließ sie an der Einmündung in den querenden Verkehr durchfahren.

    Der Radfahrer war Richtung Rehling unterwegs

    Doch als sie anfuhr, kam noch ein Fahrradfahrer, der unterwegs nach Rehling war. Ihn hatte die Autofahrerin übersehen. Der 57-Jährige konnte zwar noch bremsen, fiel aber auf die Motorhaube.

    Der Schaden bei dem Unfall in Langweid beträgt 300 Euro

    Der Mann verletzte sich leicht am linken Knie und an der linken Wade. Der Gesamtschaden beträgt rund 300 Euro. (AZ)

