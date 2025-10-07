Icon Menü
Polizei berichtet von Unfall in Emersacker, Auto prallt gegen Zaun

Emersacker

Auto prallt gegen Zaun: Totalschaden

Auf regennasser Straße ist am Montag in Emersacker ein Auto ins Schleudern geraten und gegen einen Zaun geprallt. Das teilte die Polizei mit.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei rückte am Montag nach Emersacker aus. Dort war ein Auto gegen einen Zaun geprallt.
    Die Polizei rückte am Montag nach Emersacker aus. Dort war ein Auto gegen einen Zaun geprallt. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Ein 46-Jähriger hatte am Montagnachmittag einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen von Welden nach Emersacker unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild Emersacker bremste der Mann ab. Daraufhin geriet sein Auto auf der regennassen Straße ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite in einen Holzzaun.

    Bei dem Unfall in Emersacker enstand an dem Auto Totalschaden

    Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Auch der Zaun wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. (AZ)

