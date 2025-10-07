Auto prallt gegen Zaun: Totalschaden

Ein 46-Jähriger hatte am Montagnachmittag einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen von Welden nach Emersacker unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild Emersacker bremste der Mann ab. Daraufhin geriet sein Auto auf der regennassen Straße ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite in einen Holzzaun.

Bei dem Unfall in Emersacker enstand an dem Auto Totalschaden

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Auch der Zaun wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7500 Euro. (AZ)