Familienfeier in Thierhaupten eskaliert: So laufen die Ermittlungen

Eine Familienfeier in einem Gasthaus in Thierhaupten endete am Wochenende mit einem Großeinsatz der Polizei. 26 Beamte rückten in der Nacht auf Samstag zu der Gaststätte im nördlichen Landkreis an. Was sie dort sahen, war das unschöne Ende einer Kommunionsfeier. Wie berichtet, kam es bei der Familienfeier zu einer Gruppenschlägerei. Inzwischen ist klar: Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt, es gibt dutzende Verdächtige und vermutlich floss viel Alkohol.

„Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch etwa 15 bis 20 Gäste auf der Feier“ Sprecher der Polizei Gersthofen

Weshalb die Party außer Kontrolle geriet, ist noch unklar. Ein Sprecher der Polizei Gersthofen teilt unserer Redaktion mit, dass die Verdächtigen in den kommenden Tagen verhört werden sollen. Sie waren laut Polizei Gäste einer Kommunionsfeier, die in einem bekannten Gasthaus in Thierhaupten stattfand. Wie berichtet, rückte die Polizei in der Nacht auf Samstag dort gegen 3.30 Uhr mit einem Großaufgebot an. „Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch etwa 15 bis 20 Gäste auf der Feier“, berichtet der Sprecher der Gersthofer Polizei. Offenbar herrschte Chaos, als die ersten Polizisten eintrafen.

Zwei Männer bei Prügelei auf Familienfeier verletzt

Letztendlich wurden bei der Schlägerei mindestens zwei Männer verletzt, hieß es im Bericht der Polizei. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 45-Jährigen sowie einen 38-Jährigen. Wie nun bekannt wurde, zogen sich die beiden mehrere Platzwunden zu. Einer der beiden wurde im Gesicht verletzt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Denkbar sei, dass ein Angreifer mit einer Glasflasche zuschlug. Wie genau die Tat ablief, sollen nun die Ermittlungen klären.

Dazu sollen in den kommenden Tagen einige der Partygäste von der Polizei vernommen werden. Im Raum steht der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Die gegen 3.30 Uhr Uhr übrig gebliebenen Gäste der Kommunionsfeier waren in der Nacht auf Samstag augenscheinlich stark alkoholisiert. Allerdings verweigerte ein großer Teil der Anwesenden einen Alkoholtest, berichtet der Polizeisprecher.