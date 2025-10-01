Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn A8 ermittelt die Polizei

Nach dem schweren Unfall am Dienstag auf der Autobahn A8 bei Adelsried, teilte die Polizei am Mittwoch weitere Erkenntnisse mit. Wie berichtet, war es um 12.45 Uhr in Richtung München zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen.

Der Unfall bei Adelsried hatte lange Sperrungen der Autobahn A8 zur Folge

Zum Unfallhergang ist inzwischen bekannt, dass ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin in Richtung München unterwegs waren, als der Wagen von der Fahrbahn abkam und in eine Leitschutzplanke prallte. Dabei wurden beide schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden beträgt etwa 24.000 Euro.

Nach dem Unfall auf der Autobahn bei Adelsried wird ein Gutachten erstellt

Dreineinhalb Stunden lang war die A8 infolge des Unfalls teilweise gesperrt und nur eingeschränkt befahrbar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den 25-Jährigen. (AZ)