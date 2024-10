35-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 35-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag in Stadtbergen ohne gültige Fahrerlaubnis in der Hagenmähderstraße unterwegs. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der 35-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (diba)

