Nach Unfall mit einem Fahrradfahrer muss ein Kind ins Krankenhaus

Ein zwölfjähriges Kind und ein 15 Jahre alter Teenager waren am Samstagabend mit einem E-Scooter auf dem Radweg nach Achsheim unterwegs. Um 19.50 Uhr kam den beiden ein Fahrradfahrer entgegen. Auf Höhe der Trocknungsanlage streiften sich die drei – und alle fielen auf den Asphalt.

Nach dem Unfall in Langweid fuhr der Radler davon

Laut Polizei rappelte sich der Radler wieder auf, beschimpfte die Kinder und fuhr Richtung Langweid davon. Während der ältere Jugendliche unverletzt blieb, erlitt der Jüngere blaue Flecken am Körper und eine Gehirnerschütterung. Er wurde zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Gersthofer Polizei bittet um Hinweise

Die beiden Kinder können den Radfahrer nicht beschreiben. Die Gersthofer Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0821/323-1810, um den Unbekannten zu finden. (AZ)