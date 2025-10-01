Icon Menü
Polizei teilt Unfall in Zusmarshausen am Marktplatz mit

Zusmarshausen

Zwei Autos stoßen am Marktplatz mit großer Wucht zusammen

In Zusmarshausen am Marktplatz musste ein Mann seinen Wagen abbremsen. Laut Polizei prallte der Fahrer hinter mit seinem Automit voller Wucht auf.
    •
    •
    •
    Auf regennasser Straße sind in Zusmarshausen am Dienstag zwei Autos zusammengeprallt.
    Auf regennasser Straße sind in Zusmarshausen am Dienstag zwei Autos zusammengeprallt. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Direkt am Zusmarshauser Marktplatz hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 47-Jähriger am Marktplatz in Richtung Schlossplatz unterwegs. Dann wollte er mit seinem Auto nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Dort musste er verkehrsbedingt bremsen.

    Der Schaden nach dem Unfall in Zusmarshausen beläuft sich auf 13.000 Euro

    Hinter ihm fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen. Vermutlich, so die Polizei, erkannte er zu spät, dass der Wagen vor ihm hielt, der Abstand zum anderen Auto war zu gering und die Straße nass: Mit großer Wucht prallten beide Fahrzeuge zusammen.

    Dabei wurden die Airbags im Auto des Jüngeren ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro. (AZ)

