Polizei und Feuerwehr rücken mit 20 Kräften an um entlaufende Rinder bei Adelsried einzufangen

Zusmarshausen/Adelsried

Rinder büchsen in der Nähe der A8 aus

Sechs Rinder sind am Mittwochabend ausgebüxt. Die Tiere liefen zwischen der Unterführung der A8 und der Ortsumfahrung von Adelsried herum.
    Sechs Rinder sind am Mittwochnachmittag bei Streitheim ausgebüxt.
    Sechs Rinder sind am Mittwochnachmittag bei Streitheim ausgebüxt. Foto: Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

    Die Zusmarshauser Polizei ist am späten Mittwochnachmittag über frei laufende Rinder informiert worden. Die Tiere wurden im Bereich zwischen der Autobahnunterführung an der A8 und der Ortsumfahrung von Adelsried bei Streitheim gesehen.

    Auch die Streitheimer Feuerwehr war im Einsatz

    Da die Polizei zunächst nicht herausfand, wem die Tiere gehörten, wurde die Feuerwehr Streitheim angefordert. Diese rückte mit 20 Kräften an, um die sechs Rinder einzufangen.

    Im weiteren Verlauf wurde der Tierhalter erreicht. Auch die Rinder wurden eingefangen. Zu einer Gefährdung von Personen oder Sachen kam es durch die Tiere nicht. (AZ)

