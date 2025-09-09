Betrunkener fährt mit seinem Lkw in Schlangenlinien über die A8

Mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Montagnachmittag den Notruf gewählt. Ein Lastwagenfahrer auf der A8 hatte sie beunruhigt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein polnischer Sattelzug auf der A8 Höhe Adelsried Richtung Stuttgart in Schlangenlinien unterwegs. Dabei hatte der Lastwagen bereits zwei Leitpfosten überfahren.

Die Günzburger Verkehrspolizei stoppt den Mann bei Burgau

Im Rahmen der Fahndung machten Beamte der Verkehrspolizei Günzburg den gesuchten Sattelzug auf Höhe Burgau an der A8 ausfindig. Dort unterzogen sie den 54-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Schnell stellten die Beamten fest, was der Grund der unsicheren Fahrweise war: Der Berufskraftfahrer roch stark nach Alkohol. Einen Atemalkoholtest verweigerte er zwar, trotzdem ordneten die Beamten bei ihm wegen des Verdachts eines Trunkenheitsdelikts eine Blutentnahme an.

Nach der Fahrt auf der A8 erwarten den Mann mehrere Anzeigen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch der Führerschein des Fahrers sichergestellt und eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem 54-Jährigen untersagt. Zudem erstellten die Beamten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. (AZ)