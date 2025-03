Wer bekommt bei Ihnen psychologische Hilfe, Frau Lutz?

Die psychologische Beratungsstelle in Gersthofen ist neben der in Schwabmünchen eine von zwei Anlaufstellen der Diözese Augsburg im Landkreis. Wer kann zu Ihnen kommen?

MARTINA LUTZ: Grundsätzlich kann jeder zu uns kommen. Unser Angebot ist kostenlos. Wir beraten Menschen in Lebenskrisen – Paare, Familien mit erwachsenen Kindern und Einzelne. Dabei beraten wir unabhängig von Weltanschauung, Religion, Geschlecht oder Lebensform. Es gibt aber ein paar Einschränkungen: Wer zu uns kommt, muss volljährig sein und darf keine Sucht oder eine andere Form von psychischen Erkrankungen haben. Dafür sind Therapeuten zuständig. Wenn wir feststellen, dass Menschen mehr Hilfe brauchen, als wir bieten können, verweisen wir sie an die entsprechenden Stellen.

Wie unterscheidet sich Ihr Angebot von einer Therapie?

MARTINA LUTZ: Wir sehen uns als Experten für Lebenskrisen, sind aber keine Experten für Gewalt oder für Sucht. Wenn wir bei einer Paarberatung zum Beispiel feststellen, dass einer von beiden Alkoholiker ist, verweisen wir auf die Suchtberatung. Umgekehrt schicken auch Ärzte oder Therapeutinnen ihre Patienten zu uns, wenn wir helfen können.

Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen?

MARTINA LUTZ: Ganz häufig geht es um Konflikte in der Partnerschaft. Viele haben auch Probleme mit ihrem Selbstwert. Besonders junge Menschen stellen sich zunehmend die Frage: Was ist der Sinn meines Lebens? Wo soll es hingehen?

Es gibt also Unterschiede zwischen den Generationen?

MARTINA LUTZ: Nicht unbedingt, aber wir stellen fest, dass viele junge Menschen einen immensen Druck verspüren. Sie wollen alles richtig machen. Aber so funktioniert das Leben nicht. Junge Menschen haben heute zwar viel mehr Möglichkeiten als früher. Sie können zwischen tausenden Studiengängen und einem vielfältigen Angebot auf dem Arbeitsmarkt auswählen. Aber genau das ist es auch, was die Entscheidung so schwer macht. Das kann überfordernd sein. Dazu kommt, dass die Folgen der Pandemie bei jungen Menschen noch immer zu spüren sind.

Inwiefern?

MARTINA LUTZ: Junge Menschen konnten mehr als drei Jahre lang nicht das tun, was junge Menschen eben tun: Weggehen, Sport machen, Freunde treffen. Sie haben das Gefühl, dass ihnen diese prägende Zeit gestohlen wurde, weil sie nicht tun konnten, was eigentlich normal ist. Auch 80-Jährige können sich heute noch genau daran erinnern, wie die Abschlussfeier in der Schule damals war. So etwas sind identitätsstiftende Situationen. So etwas kann man nicht nachholen. Man kann sich aber fragen: Was ist jetzt möglich? Kann ich vielleicht meine alten Klassenkameraden anrufen und eine neue Feier organisieren? Wichtig ist aktiv zu werden, um die eigene Situation zu verändern.

Wie läuft die Beratung bei Ihnen konkret ab? Kann man einfach vorbeikommen?

MARTINA LUTZ:Die Anmeldung läuft immer über unser Sekretariat. Wenn sich abzeichnet, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen können, findet ein Erstgespräch statt. Daraus können weitere Termine entstehen. Im Schnitt haben Menschen fünf bis sechs Termine im Abstand von jeweils vier Wochen bei uns.

Wie schaffen Sie es, dass Menschen sich Ihnen anvertrauen?

MARTINA LUTZ: Ich glaube, das hat etwas mit der Haltung zu tun. Wichtig ist, dass den Menschen klar ist, dass wir unter Schweigepflicht stehen und sie uns anvertrauen können. Wir versuchen, eine wertschätzende und respektvolle Atmosphäre zu schaffen und dabei zu fragen: Was möchten Sie erreichen? Das ist verrückterweise eine Frage, die sich viele oft noch gar nicht gestellt haben. Dabei haben die meisten Menschen Antworten auf die Fragen, die sie sich selbst stellen.

Brauchen heute mehr Menschen psychologische Hilfe als früher?

MARTINA LUTZ: Einerseits ist der Bedarf in den letzten Jahren stetig gestiegen, aber auch die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, ist gesunken. Das ist auch gut so. Inzwischen wird unser Angebot nicht mehr sofort mit Krankheit verbunden. Wir wollen fachlich kompetente Lebenshilfe anbieten.

Schaffen Sie es, die vielen Probleme der Menschen nicht zu sehr an sich heranzulassen?

MARTINA LUTZ: Meist gelingt das. Das liegt daran, dass wir ein tolles Team mit insgesamt 15 Kolleginnen und Kollegen sind. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Es hilft, miteinander zu sprechen. Manchmal gibt es aber Situationen, in denen es auch für uns viel wird. Ich hatte zum Beispiel in kurzer Zeit mehrere Fälle, bei denen Familien ein Baby verloren haben. Da ist es völlig okay, dem Sekretariat zu sagen, dass man in nächster Zeit eher andere Themen in der Beratung haben möchte, um wieder professionelle Distanz gewinnen zu können. Aus der heraus kann man hilfreich für Menschen sein.

Im Landkreis gibt es zwei Außenstellen der Psychologischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg. Sie sind in Gersthofen und Schwabmünchen. In diesem Jahr feiert die Beratungsstelle ihr 50-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang gibt es mehrere Veranstaltungen. Mehr dazu finden Sie im Internet unter www.ehe-familien-lebensfragen.de/augsburg. Telefonisch erreichbar ist die Beratungsstelle in Gersthofen unter 0821/33333.

Zur Person Martina Lutz ist seit 2023 die Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese Augsburg. Die studierte Theologin ist ausgebildete Ehe- Familien- und Lebensberaterin. Daneben ist sie Familientherapeutin und Traumaberaterin.