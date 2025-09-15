PV-Anlage löst in Biburg Schwelbrandaus

Icon Menü
Biburg

    Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Schwelbrand in den Diedorfer Ortsteil Biburg ausgerückt.
    Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Schwelbrand in den Diedorfer Ortsteil Biburg ausgerückt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Schwelbrand in den Diedorfer Ortsteil Biburg ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 16 Uhr zu starker Rauchentwicklung in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Ulmer Straße. Der Grund: In einer Scheune kam es zu einem Kabelbrand einer PV-Anlage.

    Die schmorenden Kabel entzündeten Stroh und Maisschrot. Es entwickelte sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Durch den Einsatz des Eigentümers und den Einsatz der Feuerwehren aus Biburg, Diedorf, Schlipsheim, Horgauergreut, Augsburg Land, Auerbach und Hainhofen konnte eine weitere Brandentstehung verhindert werden. Somit entstand lediglich ein geringer Sachschaden von ca. 2000 Euro, berichtet die Zusmarshauser Polizei. (kinp)

