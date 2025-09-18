Icon Menü
Quereinstieg: von der Reinigungskraft zur Kinderpflegerin

Zusmarshausen

„Es ist nie zu spät“: von der Reinigungskraft zur Kinderpflegerin

Eigentlich hat Susanne Emrich-Malcic als Reinigungskraft im Kindergarten gearbeitet. Heute ist sie selbst Kinderpflegerin. Über den Quereinstieg in die Kita.
Von Alisia Öztürk
    Susanne Emrich-Malcic hat sich für einen Quereinstieg als Kinderpflegerin entschieden.
    Susanne Emrich-Malcic hat sich für einen Quereinstieg als Kinderpflegerin entschieden. Foto: Alisia Öztürk

    Wenn sich Susanne Emrich-Malcic am frühen Morgen für die Arbeit fertig macht, weiß sie, dass sie im richtigen Beruf ist. Sie freut sich jeden Tag darauf, die Kinder der Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ in Gabelbach zu betreuen. Am liebsten bastelt oder kocht sie mit den 25 Kindern ihrer Gruppe. Mit ihrer Geschichte als Quereinsteigerin in der Kinderpflege möchte sie nun andere inspirieren.

