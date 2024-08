Durch seine unsichere Fahrweise fiel am Dienstag ein 49-jähriger Radfahrer in der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen auf. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann: Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin musste der Radler zur Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

