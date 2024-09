Radfahrer wird in Gersthofen von Auto erfasst

Leicht verletzt ist ein 49 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall in Gersthofen. Wie die Polizei berichtet, war er am Freitag gegen 17 Uhr im Kreisverkehr an der Kreuzung Welserstraße/Daimlerstraße unterwegs. Ein 22-jähriger Autofahrer übersah den Radler offenbar und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 500 Euro. (kinp)

