Raiba Augsburger Land West ist mit ihrer Bilanz zufrieden: Die Kunden sparen wieder mehr

Nicht nur die hohe Besucherzahl bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Augsburger Land West an einem warmen Sommerabend trug zur Zufriedenheit bei, auch das umfangreiche Zahlenwerk des vergangenen Geschäftsjahres leistete dazu einen erheblichen Anteil. Vorstand Karl Rau erläuterte die wichtigsten Positionen der Bilanz, die sich wieder in die gewohnte Richtung mit einer Bilanzsumme von 852 Millionen Euro bewegte, mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 2,6 Prozent. Verantwortlich dafür waren unter anderem der Zuwachs von 2,3 Prozent bei den Kundeneinlagen, die sich auf 704 Millionen Euro erhöhten. Der Grund liegt in der veränderten Zinslandschaft, erklärte Karl Rau die Entwicklung. „Denn die Zeit der Niedrigzinsen ist vorbei, es gibt wieder ordentliche Erträge auf Einlagen, sie brauchen keine Sparstrümpfe mehr“, fügte er an. Erkennbar ist das veränderte Anlageverhalten auch in der Summe der verwalteten Kundengelder. Addiert man zu den bilanzierten Einlagen noch die Kundengelder, die in Wertpapieren, Bausparverträgen, Versicherungsanlagen und Fonds verwaltet werden, so ergibt sich daraus eine Summe von 1,54 Milliarden Euro.

