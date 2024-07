Realschule Zusmarshausen feiert 75 Jahre Grundgesetz mit einer Ausstellung

Zum 75. Geburtstag der deutschen Verfassung haben die Realschülerinnen und -schüler der 10. Klassen in Zusmarshausen das Grundgesetz im Fach „Politik und Gesellschaft“ genauer unter die Lupe genommen und sich dabei mit der Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit, dem Gleichheitsgrundsatz und der Menschenwürde beschäftigt. In Form von Plakaten und Lapbooks haben die Jugendlichen dazu eine interaktive Ausstellung gestaltet. Mittels QR-Codes können Mitschülerinnen und Mitschüler zum Thema Grundgesetz unter anderem an Umfragen teilnehmen, Videos anschauen und ein Quiz lösen. Auch die aktuelle Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die im Artikel 12a des Grundgesetzes geregelt ist und nur ausgesetzt wurde, wird dabei thematisiert. Mit der Ausstellung will die Realschule Zusmarshausen zum Jubiläum und in Zeiten, in denen die Demokratie stark unter Druck steht, einen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Die Ausstellung wurde vom Konzept-Team mit Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald (links) und den Betreuungslehrern, Martin Weis (Zweiter von rechts) und Sebastian Bernhard (rechts), eröffnet. (AZ)

Grundgesetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Politik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis