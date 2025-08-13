Regierung lehnt neue große Asylunterkunft in Gersthofen ab

Die Gerüchteküche in Gersthofen brodelt seit langem: Besonders in den sozialen Medien wird verbreitet, dass in einem mehrstöckigen Haus im Gewerbegebiet Gersthofen-Süd künftig Geflüchtete unterkommen sollen. Wie so oft, ist an Gerüchten auch etwas Wahres dran, wenn auch die Nachricht unterm Strich eine andere ist: Die Regierung von Schwaben bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass ihr das Objekt in der Welserstraße in Gersthofen vom Eigentümer zum Zwecke der Asylbewerberunterbringung angeboten worden war.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis