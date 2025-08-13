Icon Menü
Regierung von Schwaben lehnt große Asylunterkunft in Gersthofen ab

Gersthofen

Regierung lehnt neue große Asylunterkunft in Gersthofen ab

Der für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständigen Behörde wurde in Gersthofen eine mehrstöckige Immobilie in einem Gewerbegebiet angeboten.
Von Regine Kahl
    Die Regierung von Schwaben hat das Angebot einer neuen Unterkunft für Geflüchtete in der Welserstraße abgelehnt.
    Die Regierung von Schwaben hat das Angebot einer neuen Unterkunft für Geflüchtete in der Welserstraße abgelehnt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)

    Die Gerüchteküche in Gersthofen brodelt seit langem: Besonders in den sozialen Medien wird verbreitet, dass in einem mehrstöckigen Haus im Gewerbegebiet Gersthofen-Süd künftig Geflüchtete unterkommen sollen. Wie so oft, ist an Gerüchten auch etwas Wahres dran, wenn auch die Nachricht unterm Strich eine andere ist: Die Regierung von Schwaben bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass ihr das Objekt in der Welserstraße in Gersthofen vom Eigentümer zum Zwecke der Asylbewerberunterbringung angeboten worden war.

