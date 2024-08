Paukenschlag im Nahverkehr: AVV soll im Münchner Verkehrsverbund aufgehen

Es ist ein Paukenschlag im öffentlichen Nachverkehr der Region. Die Gesellschafter des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) bereiten große Veränderungen in der Struktur des Nahverkehrs zwischen der Stadt und dem Landkreis Augsburg sowie den Kreisen Dillingen an der Donau und Aichach-Friedberg vor. Der AVV soll zum Fahrplanwechsel 2025/26 in einem Betriebsübergang mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) verschmelzen. Das hat jetzt der Augsburger Landrat Martin Sailer, Aufsichtsratsvorsitzender des AVV, exklusiv unserer Redaktion mitgeteilt. Die Gesellschafter erhofften sich von dem größeren Verbund Vorteile für Kunden und Mitarbeitende, so Sailer. Zuletzt war der AVV in den Landkreisen immer wieder wegen ausfallender oder stark verspäteter Verbindungen sowie einer unzureichenden Angebotspalette in der Kritik gewesen. Nun bleiben nur rund 15 Monate für die Umstrukturierung, um den größten Nahverkehrsverbund in Bayern zu schaffen.

