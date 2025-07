Von der Autobahnkirche bis zum Planetarium: Dieser Pfarrer feiert außergewöhnliche Gottesdienste

Die Idee des Religionspädagogen Felix Henkelmann vom Evangelisch-Lutherischen Pfarramt in Zusmarshausen war eigentlich ganz einfach: Wenn immer weniger Menschen in die Kirche kommen, kann der Gottesdienst auch einmal bei den Menschen vor Ort stattfinden. Und so kam es, dass Henkelmann in diesem Juli auf eine Kirchen-Tour begab, die vier Stationen umfasste. Den krönenden Abschluss bildete nur ein Reise-Gottesdienst in der Autobahnkirche Adelsried mit einem ganz besonderen Segen.

Claus Ritzi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86477 Adelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autobahnkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis